Денису Бойко – 37 лет: что вы знаете об экс-игроке Днепра и Динамо? Квиз от UA-Футбол

29 января экс-игроку "Динамо", "Днепра" и других клубов исполняется 37 лет.

Украинскому болельщику Бойко однозначно запомнился. Денис оставил яркий след в футбольной истории Украины, в частности благодаря успешным матчам в еврокубках.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру вратаря, пройдя наш квиз.