Путин заявил, что не готов вести прямые переговоры с Зеленским, но готов "выделить людей"

Правитель России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с украинскими властями, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава страны-агрессора снова назвал президента Украины "нелегитимным".

Соответствующие заявление Путин сделал в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Путин начал говорить, что "вести переговоры можно с кем угодно", но президент Украины Владимир Зеленский якобы из-за своей "нелегитимности" не имеет права подписывать международные договоры.

Диктатор также заявил, что будущие переговоры с Украиной якобы также могут оказаться нелегитимными, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил диалог с Россией.

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Однако глава Кремля заявил, что "если Зеленский хочет участвовать в переговорах", то может "выделить людей", которые будут эти переговоры вести.

"Но если он хочет участвовать в переговорах, то я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести. Вопрос в окончательном подписании документов", - заявил российский диктатор.