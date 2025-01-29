Синчук в MLS, Неймар покинул Саудовскую Аравию, Бущан прошел медосмотр в Аль-Шабабе. Главные новости за 28 января

Синчук на полноценной основе перешел в "Монреаль"

Канадский "Монреаль" объявил о полноценном трансфере 18-летнего Геннадия Синчука из "Металлиста". Геннадий подписал контракт до 2028 года с опцией продления на сезон. Ранее сообщалось, что украинец станет игроком итальянской "Болоньи", а в "Монреаль" отправится в аренду набираться опыта.

Бущан успешно прошел медицинское обследование в "Аль-Шабабе"

Голкипер киевского "Динамо" в шаге от перехода в Саудовскую Аравию, осталось только согласовать детали личного контракта. Ранее "Динамо" и "Аль-Шабаб" договорились о трансфере. Речь идет о сумме около 3 миллионов евро плюс бонусы за успешные выступления.

Эгиналдо пропустит матч с "Боруссией"

Бразилец получил повреждение в матче против "Бреста" и не успел восстановиться. Теперь перед Пушичем встает дилемма, кого выпустить в центре нападения, ведь Сикан перешел в "Трабзонспор", а Ласина Траоре не пользуется доверием специалиста. В матче против "Бреста" именно Эгиналдо играл в старте на позиции центрфорварда.

Неймар расторг контракт с "Аль-Хилялем"

Саудовский "Аль-Хиляль" официально объявил о прекращении сотрудничества с Неймаром. Его контракт с клубом был рассчитан еще на полгода, однако стороны договорились о прекращении сотрудничества. Бразилец не сумел проявить себя из-за травм, сыграв за полтора года всего 7 матчей. Теперь бразильская суперзвезда возвращается в родной "Сантос", где попытается реанимировать карьеру.

"Аль-Хиляль" хочет заменить Неймара Винисиусом

Свято место пусто не бывает. После расторжения контракта с Неймаром саудовский клуб хочет подписать не менее статусную звезду. "Аль-Хиляль" собирается предложить фантастические 300 миллионов евро за Винисиуса Жуниора. Самому игроку клуб готов предоставить пятилетний контракт с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон. При этом сообщается, что "королевский клуб" не собирается вести переговоры, пока не будет активирована клаусула 24-летнего бразильца, которая составляет один миллиард евро.

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Пауло Фонсека может возглавить "Лион"

Лишь недавно бывший тренер "Шахтера" был уволен из "Милана" и уже получил предложение возглавить новый клуб. Ранее руководство "Лиона" решило уволить главного тренера команды Пьера Сажа. Французский клуб в текущем сезоне занимает 6 место в турнирной таблице Лиги 1 и имеет 30 очков по итогам 19 матчей.

Виктор Бонифейс станет одноклубником Роналду

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо подтвердил, что ведутся переговоры по трансферу нападающего в саудовский "Аль-Наср." Виктор является основным форвардом чемпионов Германии, но часто страдает от травм. В прошлом сезоне нигериец пропустил много матчей из-за повреждений, сейчас уже тоже некоторое время не играет.