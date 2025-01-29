1670 оккупантов и 10 танков. Генштаб подытожил потери врага за сутки
Успехи украинской армии
Генштаб
За сутки с 28 на 29 января, российские захватчики потеряли фронте 1670, 10 танков, 24 бронемашины и 29 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 834 670 (+1670) человек ликвидировано;
- танков - 9886 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 20 597 (+24) ед;
- артиллерийских систем - 22 395 (+29) ед;
- РСЗО - 1264 (+1) ед;
- средства ПВО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 456 (+57) ед;
- крылатых ракет - 3054 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 366 (+97) ед;
- специальной техники - 3721 (+3) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ
- Путин заявил, что не готов вести прямые переговоры с Зеленским, но готов "выделить людей"
- Шахтер отказался от спарринга с норвежцами, которые теперь сыграют с другим клубом УПЛ
- "Если до лета не будет серьезных переговоров...". Буданов сделал тревожный прогноз о войне в Украине
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000