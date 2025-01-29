  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 1670 оккупантов и 10 танков. Генштаб подытожил потери врага за сутки
В тренде

1670 оккупантов и 10 танков. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Общие новости

Успехи украинской армии

1670 оккупантов и 10 танков. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Генштаб

Новина українською

За сутки с 28 на 29 января, российские захватчики потеряли фронте 1670, 10 танков, 24 бронемашины и 29 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 834 670 (+1670) человек ликвидировано;
  • танков - 9886 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 597 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 22 395 (+29) ед;
  • РСЗО - 1264 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 456 (+57) ед;
  • крылатых ракет - 3054 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 366 (+97) ед;
  • специальной техники - 3721 (+3) ед.
По теме
yellow-arrow
Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Нижегородской области - источники
yellow-arrow
Синчук в MLS, Неймар покинул Саудовскую Аравию, Бущан прошел медосмотр в Аль-Шабабе. Главные новости за 28 января
yellow-arrow
Динамо попытается подписать одного из игроков, которых брал на просмотр
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости