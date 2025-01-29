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Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Нижегородской области - источники

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Цель поражена

Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Нижегородской области - источники

Фото: Afshin Ismaeli

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 29 января воины Главного управления разведки атаковали дронами нефтебазу компании «Лукойл» в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.

Отмечается, что несмотря на то, что жители Кстово в соцсетях сообщают о по меньшей мере трех взрывах на предприятии, произошло четыре попадания по территории нефтебазы. В результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения.

Ночью ударные беспилотники атаковали ряд областей России. По информации Минобороны страны-агрессора, Силы ПВО врага уничтожили более 100 дронов.

Среди них:

  • 47 - над территорией Курской области;
  • 27 - над территорией Брянской области;
  • 11 - над территорией Смоленской области;
  • 7 - над территорией Тверской области;
  • 4 - над территорией Белгородской области;
  • 3 - над территорией Нижегородской области;
  • 3 - над территорией Калушской области;
  • один - над территорией Ростовской области;
  • один - над Ладожским озером в Ленинградской области.
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