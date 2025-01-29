Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Нижегородской области - источники

В ночь на 29 января воины Главного управления разведки атаковали дронами нефтебазу компании «Лукойл» в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.

Отмечается, что несмотря на то, что жители Кстово в соцсетях сообщают о по меньшей мере трех взрывах на предприятии, произошло четыре попадания по территории нефтебазы. В результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения.

Ночью ударные беспилотники атаковали ряд областей России. По информации Минобороны страны-агрессора, Силы ПВО врага уничтожили более 100 дронов.

Среди них: