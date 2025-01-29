Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Нижегородской области - источники
Цель поражена
Фото: Afshin Ismaeli
В ночь на 29 января воины Главного управления разведки атаковали дронами нефтебазу компании «Лукойл» в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.
Отмечается, что несмотря на то, что жители Кстово в соцсетях сообщают о по меньшей мере трех взрывах на предприятии, произошло четыре попадания по территории нефтебазы. В результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения.
Ночью ударные беспилотники атаковали ряд областей России. По информации Минобороны страны-агрессора, Силы ПВО врага уничтожили более 100 дронов.
Среди них:
- 47 - над территорией Курской области;
- 27 - над территорией Брянской области;
- 11 - над территорией Смоленской области;
- 7 - над территорией Тверской области;
- 4 - над территорией Белгородской области;
- 3 - над территорией Нижегородской области;
- 3 - над территорией Калушской области;
- один - над территорией Ростовской области;
- один - над Ладожским озером в Ленинградской области.
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