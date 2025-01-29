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РФ запустила этой ночью 57 БПЛА и одну ракету по Украину. Сколько целей уничтожила ПВО?

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РФ запустила этой ночью 57 БПЛА и одну ракету по Украину. Сколько целей уничтожила ПВО?

Генштаб

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В ночь на 29 января враг атаковал 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов и баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и своей территории: Курск, Миллерово, Приморско

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 29-ти "шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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