Экс-игрок сборной Украины: Лобановский меня забрал, чтобы спрятать от ЦСКА

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Беженар рассказал о первой встречи с легендарным тренером киевского клуба Валерием Лобановским.

- История была такая. Помню, мне Евгений Кучеревский сказал: "Когда встретишься с Валерием Васильевичем, попроси его концовку чемпионата доиграть в Днепре, а уже зимой приехать в Киев". Приезжаю я на стадион "Динамо", смотрю - стоит немецкий автобус и надпись на нем UdSSR. Они его после чемпионата Европы в Германии или купили, или просто немцы его нам отдали. Тогда еще национальная сборная СССР готовилась к отборочной игре в Киеве, на Конча-Заспе.

Подхожу к Лобановскому, он узнал меня, поздоровался. Говорю ему: "Валерий Васильевич, так и так, вот мое приписное". Он выслушал меня, а потом спрашивает: "Есть у тебя, какие-то вопросы, пожелания?". И тут я говорю ему то, о чем попросил меня Кучеревский, можно ли мне доиграть чемпионат в Днепре, а потом приехать в Киев.

- И что на это сказал Лобановский?

- Сказал: "Видишь вот тот автобус - UdSSR?". Отвечаю: "Вижу". "Идешь, садишься в него и едешь в Конча-Заспу". Вот так вместо Ялты, куда поехал Днепр во время паузы в чемпионате, я поехал на базу "Динамо".

- Что вас ждало на Конча-Заспе?

- Лобановский сказал, что я буду тренироваться вместе с национальной сборной СССР.

- И вы тренировались с первой командой страны?

- Представьте себе. Мне 18, а рядом люди, которые недавно играли в финале чемпионата Европы. Жил вместе с ними, тренировался. Но за два дня до игры меня с базы выселили, и я поехал в динамовское общежитие.

- И как вам звезды советского и мирового футбола?

- А там в основном динамовцы были. Помню, что тогда Дасаева впервые вблизи увидел, даже по воротам ему побил. Атмосфера в той сборной была хорошая - рабочая. Меня приняли нормально.

- Как думаете, почему Валерий Васильевич сразу направил вас в тренировочный лагерь сборной СССР?

- Как я понял, он меня забрал туда, чтобы спрятать от "ЦСКА". Ведь я должен был служить в московском клубе, - рассказал Беженар.