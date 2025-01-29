Если у Трампа есть воля заставить Путина прийти к миру, он может это сделать - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риторика американского лидера Дональда Трампа в адрес правителя России Владимира Путина о переговорах о прекращении войны или усилении экономического давления является "справедливой и честной".

"Мы хотели бы добиться справедливого окончания этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин.

Если у президента Трампа есть воля заставить Путина прийти к миру, он может это сделать. Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины", - сказал Зеленский в интервью Fox News.