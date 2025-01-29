  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Если у Трампа есть воля заставить Путина прийти к миру, он может это сделать - Зеленский
В тренде

Если у Трампа есть воля заставить Путина прийти к миру, он может это сделать - Зеленский

Общие новости
Если у Трампа есть воля заставить Путина прийти к миру, он может это сделать - Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риторика американского лидера Дональда Трампа в адрес правителя России Владимира Путина о переговорах о прекращении войны или усилении экономического давления является "справедливой и честной".

"Мы хотели бы добиться справедливого окончания этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин.

Если у президента Трампа есть воля заставить Путина прийти к миру, он может это сделать. Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины", - сказал Зеленский в интервью Fox News.

На прошлой неделе Трамп пригрозил Путину в своем посте в Truth Social , призвав его заключить сделку или столкнуться с дополнительными пошлинами и санкциями.

По теме
yellow-arrow
1071-й день. Шахтер вместе с Боруссией Д напомнили о полномасштабной войне
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины: Лобановский меня забрал, чтобы спрятать от ЦСКА
yellow-arrow
РФ запустила этой ночью 57 БПЛА и одну ракету по Украину. Сколько целей уничтожила ПВО?
Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры Украины с рф война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fox News
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости