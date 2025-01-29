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Зеленский: Перед полномасштабным вторжением США отказались помогать оружием. Мы остались сами

Общие новости

Перед большим вторжением России Зеленский лично попросил бывшего президента США Джо Байдена

Зеленский: Перед полномасштабным вторжением США отказались помогать оружием. Мы остались сами

Getty Images_

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты отказались передавать Украине вооружение перед полномасштабным вторжением России.

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Об этом глава государства заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, перед большим вторжением России он лично попросил бывшего президента США Джо Байдена и его команду принять превентивные действия, например ввести санкции против России в ответ на наращивание ее войск у границ Украины.

Зеленский также просил оружие, однако, по его словам, ему сказали, что его предоставят, только "если" Россия вторгнется.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, но они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты, как на лидера. Итак, во время большого вторжения, украинцы остались сами, а мы воевали сами", - подчеркнул он.

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Комментарии
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Гашик Ки1в (Киев)
29.01.2025 в 16:40
тварина
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Комментарии 5
Гашик Ки1в (Киев)
29.01.2025 в 16:40
тварина
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2
0
Romedon
29.01.2025 в 16:36
Це кончене розказувало,що вони не нападуть і шашлики у травні.
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2
0
Море23 (Одесса)
29.01.2025 в 16:31
Он лично один закрывал Украину своей грудью от снарядов
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1
0
Gudvin85 (Киев)
29.01.2025 в 18:01
Одной грудью он много не заработал бы - он и другим местом работал
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0
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Gudvin85 (Киев)
29.01.2025 в 16:25
Сирота
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1
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