Зеленский: Перед полномасштабным вторжением США отказались помогать оружием. Мы остались сами

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты отказались передавать Украине вооружение перед полномасштабным вторжением России.

Об этом глава государства заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, перед большим вторжением России он лично попросил бывшего президента США Джо Байдена и его команду принять превентивные действия, например ввести санкции против России в ответ на наращивание ее войск у границ Украины.

Зеленский также просил оружие, однако, по его словам, ему сказали, что его предоставят, только "если" Россия вторгнется.