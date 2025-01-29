Новые власти Сирии требуют от России компенсации
Об этом было заявлено во время первых переговоров с делегацией Кремля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новое правительство Сирии требовало от России компенсации во время первых переговоров с делегацией Кремля.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Этот диалог подчеркнул роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление. Новая администрация также подчеркнула, что восстановление отношений должно устранить прошлые ошибки", - говорится в отчете Сирии о переговорах в Дамаске с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.
В то же время отмечается, что в заявлении не объясняется, какую форму компенсации Сирия требует от России. По данным российских СМИ, Богданов назвал переговоры во вторник "конструктивными", хотя есть понимание "насколько сложной является ситуация".
В сирийском заявлении не упоминается также о двух ключевых российских военных базах в Сирии, которые Кремль отчаянно пытается сохранить. Богданов заявил журналистам, что в этом вопросе нет прогресса и что необходимы дальнейшие переговоры.
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