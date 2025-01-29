Новые власти Сирии требуют от России компенсации

Новое правительство Сирии требовало от России компенсации во время первых переговоров с делегацией Кремля.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Этот диалог подчеркнул роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление. Новая администрация также подчеркнула, что восстановление отношений должно устранить прошлые ошибки", - говорится в отчете Сирии о переговорах в Дамаске с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

В то же время отмечается, что в заявлении не объясняется, какую форму компенсации Сирия требует от России. По данным российских СМИ, Богданов назвал переговоры во вторник "конструктивными", хотя есть понимание "насколько сложной является ситуация".

В сирийском заявлении не упоминается также о двух ключевых российских военных базах в Сирии, которые Кремль отчаянно пытается сохранить. Богданов заявил журналистам, что в этом вопросе нет прогресса и что необходимы дальнейшие переговоры.