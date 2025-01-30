Тарас Степаненко сыграл последний матч за Шахтер

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко вышел на замену в заключительном матче 8-го тура группового этапа ЛЧ против "Боруссии Д" (3:1), он появился на последних минутах встречи.

Пресс-служба "Шахтера" подтвердила, что это был последний поединок Тараса за донецкий клуб.

Он выступал за "Шахтер" с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с "горняками".

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Подробнее "Шахтер" сообщит обо всем в четверг. Известно, что Тарас продолжит карьеру в Турции.