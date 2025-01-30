"Я прошел с Шахтером все": Степаненко попрощался с командой и рассказал, почему выбрал Турцию

Тарас Степаненко ответил на вопросы журналистов после поединка с "Боруссией".

“У меня сейчас на сердце покой. Уже не одну неделю я испытал много эмоций. Понятно, что мне не так просто уходить из родной команды, она всегда в сердце. Я всегда буду ее любить и буду болеть за нее. Но приходит время, когда нужно что-то менять. Я благодарен клубу, президенту, руководству, менеджменту, что пошли навстречу и отпустили меня. Когда тебе 35, ты не можешь сказать, что у тебя будет много вариантов. Турция не смотрит на паспорт. Они смотрели на мои данные, как я выгляжу, разговаривали с моими тренерами по физической подготовке и тренерами, которые у меня были раньше, в том числе с Мирчей Луческу. Мне предложили поиграть, и я с удовольствием согласился”.

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“Благодарю коучу, выпустил меня, дал последний матч сыграть. Уважение, это действительно было важно. В раздевалке я сказал, что эта была честь работать с ними. Когда тебе 16-18 лет, ты идешь в университет или едешь в другую страну – идешь из семьи и начинаешь новую жизнь. У меня такое же чувство, это я и сказал. Для меня это были счастливые 14,5 лет. Я не прощаюсь, просто говорю до свидания. Жизнь длиннее спортивной карьеры, поэтому я еще буду приезжать в "Шахтер". Я почти полгода не так играл, как раньше. Коля Матвиенко капитан команды. Я забрал капитанскую повязку на память, мне еще футболку подарили – я ее в рамку поставлю. Для меня это играет большое значение. Жизнь пройдет, а такие вещи всегда на память остаются”.

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“Я прошел с “Шахтером” все. Был, когда все было хорошо и когда все было плохо. "Шахтер" мне всегда помогал. Президент сдержал каждое слово, когда я впервые с ним встретился. Всегда хотел быть человеком, который на добро отвечает добром. Старался учиться, расти. В "Шахтере" вырос не только как футболист, но и как человек. Старался быть примером для молодых и в поражениях, и в победах, и когда играешь, и когда не играешь. Всегда с уважением к клубу, контракту, всем людям, работающим в клубе. Главное, когда я уйду, чтобы люди говорили обо мне хорошее, что я заслужил уважение и после себя оставил хорошую память и ощущения. Надо уметь развиваться, идти в ногу со временем и меняться. Если бы я этого не делал, я не смог бы выступать на высоком уровне 14,5 лет с разными тренерами, требованиями и пытался делать все правильно”, – заявил Степаненко.

Тарас вышел на поле на 89-й минуте.