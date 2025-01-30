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Бразильский новичок присоединился к Черноморцу на сборах

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Бразильский новичок присоединился к Черноморцу на сборах

Фото - Instagram футболіста

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Одесский "Черноморец" получил усиление на турецком сборе. К "черно-синим" присоединился бразильский новичок.

22-летний левый защитник Райан Карлос Сантос де Соуза прибыл в лагерь "моряков". Футболист принадлежит клубу "Баия", выступающему в бразильской Серии A. По имеющейся информации, его арендуют до лета.

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Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в 500 тысяч евро. Ожидается, что в ближайшее время он пройдет просмотр. Райан стал игроком "трехцветных" осенью 2020 года, но провел лишь 22 поединка в основной команде.

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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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