Бразильский новичок присоединился к Черноморцу на сборах
Нужно будет зарекомендовать себя во время просмотра
Фото - Instagram футболіста
Одесский "Черноморец" получил усиление на турецком сборе. К "черно-синим" присоединился бразильский новичок.
22-летний левый защитник Райан Карлос Сантос де Соуза прибыл в лагерь "моряков". Футболист принадлежит клубу "Баия", выступающему в бразильской Серии A. По имеющейся информации, его арендуют до лета.
Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в 500 тысяч евро. Ожидается, что в ближайшее время он пройдет просмотр. Райан стал игроком "трехцветных" осенью 2020 года, но провел лишь 22 поединка в основной команде.
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Источник:Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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