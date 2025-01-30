Силы обороны уничтожили за сутки почти 1300 оккупантов - Генштаб
Вновь много выбито автотехники
Zelenskiy Official
В течение суток украинские защитники ликвидировали 1270 оккупантов, 4 вражеских танка, 17 бронемашин и столько же артсистем.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 835 940 (+1270) человек,
- танков - 9890 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 20614 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 22412 (+17) ед,
- РСЗО - 1264 (+0) ед,
- средства ПВО - 1050 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23510 (+54),
- крылатые ракеты - 3054 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35451 (+85) ед,
- специальная техника - 3725 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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