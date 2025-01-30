Украина ночью отбивала очередную воздушную атаку. В одном из областных центров есть погибшие

В ночь на 30 января Россия запустила 81 ударный БпЛА типа «Shahed» и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 37-ми "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. 39 БПЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесская и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. Вражеский беспилотник влетел в многоэтажку в Сумах. К сожалению, есть погибшие, специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.