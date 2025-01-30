Мир с помощью силы: ПАСЕ приняла резолюцию о мирных переговорах по Украине
Резолюция является главным документом по Украине, принятым на зимней сессии 2025 года
wikipedia
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой определена позиция относительно мирных переговоров между Украиной и Россией.
Об этом сообщает Европейская правда.
Так, резолюция под названием "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине" является главным документом по Украине, принятым на зимней сессии 2025 года.
За него проголосовали 86 депутатов ПАСЕ, против - ни одного, 6 воздержались.
Принятая резолюция также призывает "к непоколебимости европейских обязательств и единства в поддержку Украины и справедливого и прочного мира".
Как отмечается, в документе несколько раз отмечается приверженность принципу "мир с помощью силы".
В частности, надежные мирные переговоры могут вестись только с позиции устойчивости и сильной обороноспособности, а справедливый и длительный мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности. Любые мирные переговоры должны проходить с участием Украины и с уважением к ее праву определять свое будущее", - отмечается в резолюции.
Кроме того, отмечается, что Российская Федерация ведет войну не только против Украины, а осуществляет гибридную агрессию также против других государств - поскольку "вмешивается в политические процессы государств-членов Совета Европы, которые также представляют растущую угрозу демократической безопасности в Европе". Учитывая это, в частности, ПАСЕ считает, что "справедливый и длительный мир в Украине необходим для безопасности всего европейского континента и даже шире - мира".
ПАСЕ "подтверждает необходимость обеспечения ответственности в контексте агрессии Российской Федерации, в частности путем создания всеобъемлющего механизма компенсации и специального трибунала для привлечения к ответственности российских и белорусских лидеров за преступление агрессии против Украины.
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