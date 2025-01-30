Черноморец vs Косово: три матча – три победы. Как продвигается тренировочный сбор одесситов

Приятно радует одесский "Черноморец" своими результатами во встречах с командами Косово на турецком тренировочном сборе. Сегодня "моряки" сыграли уже третий контрольный матч с представителем Суперлиги этой балканской страны. Им стал ФК "Малишево", который на сегодняшний день занимает в турнирной таблице национального чемпионата третье место.

Два года назад "Черноморец" встречался с этой командой во время пребывания в Турции. Тогда косовары оказались сильнее подопечных Романа Григорчука, одержав победу с минимальным счетом 1:0.

Сегодня в поединке с "Малишево" команда Александра Бабича сумела взять реванш, сделав это с таким же счетом. Игра, в которой "Черноморец" выглядел более убедительно, проходила в неуступчивой борьбе, однако соперники долгое время не могли использовать созданные ими моменты. Их хоть было и немного, однако до гола дело до 75-й минуты не доходило. В это время украинская команда провела разительную атаку, которая и завершилась успехом. Автором гола стал новичок "моряков" Эмиль Мустафаев, которому ассистировали Артем Габелок и Ярослав Кисиль. Он нанес мощный удар с девяти метров, с которым вратарь "Малишево" был не в состоянии справиться.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В каждом из таймов этого матча тренерский штаб "Черноморца" использовал разных игроков. Были среди них и два потенциальных новичка, которые присоединились к одесской команде из-за границы.

Состав "Черноморца": 1-й тайм – Вечный, Кратов, Лацабидзе, Кисель, потенциальный новичок, Шпорн, Мустафаев, Шевцов, Пшеничнюк, Хобленко, Безбородько; 2-й тайм – Набит, Кисиль, Лацабидзе (Скиба, 58), Кратов, потенциальный новичок, Шпорн, Мустафаев, Габелок, Хобленко (Ермаков, 58), Попов, Безбородько.