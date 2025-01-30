Швеция предоставляет Украине самый большой пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов

Швеция выделяет Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов.

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Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, информирует Reuters.

Страна согласилась предоставить Украине самый большой пакет помощи на сумму 13,5 миллиардов шведских крон (1,23 миллиарда долларов).

Отмечается, что этот пакет помощи является 18-м с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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Как заявил на пресс-конференции министр обороны Йонсон, правительство ведет переговоры с поставщиками в Швеции и Европе о поставках приоритетного оборудования - такого, как артиллерия и беспилотники.

В пакет, в частности, войдут 16 боевых катеров, 1500 противотанковых ракет, 146 грузовиков и 200 противотанковых гранатометов.

Также около $90 млн пойдут на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников.