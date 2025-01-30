Золотой талант. Назван лучший украинский молодой игрок в 2024 году
Лучшим признан Егор Ярмолюк
Getty Images / Global Images Ukraine
Проект "Золотой Талант" представил рейтинг лучших молодых игроков Украины (до 21 года) по итогам 2024 года.
Всего было опрошено почти 200 экспертов, которые голосовали за своих фаворитов.
На награду претендовали 11 игроков – вратарь, 3 защитника, 4 центральных полузащитника и 3 вингера.
В итоге, лучшим молодым украинским игроком года был признан центрхав "
Также в тройке оказались Назар Волошин ("Динамо") и Илья Крупский ("Ворскла").
Лучшие игроки Украины до 21 года 2024-го согласно рейтингу "Золотой Талант":
1. Егор Ярмолюк ("Брентфорд") – 250 баллов
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2. Назар Волошин ("Динамо") – 230
3. Илья Крупский ("Ворскла") – 220
4. Олег Очеретько (принадлежит "Шахтеру", выступал в аренде за "Днепр-1" и "Карпаты") – 171
5. Илья Квасница ("Рух") – 132
6. Александр Яцык (принадлежит "Динамо", был в аренде в "Заре") – 80
7. Олег Федор ("Рух") – 51
8. Богдан Слюбик ("Рух") – 50
9. Максим Хлань ("Лехия" Гданьск) – 36
10. Артем Смоляков ("Полесье") – 29
11. Павел Исенко ("Ворскла") – 27
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