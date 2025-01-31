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Пушич – об уходе Степаненко: Это начало новой эры. Настало время для новых молодых звезд

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Дороги Тараса и горняков расходятся

Пушич – об уходе Степаненко: Это начало новой эры. Настало время для новых молодых звезд

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

Марино Пушич прокомментировал завершение футбольного пути Тараса Степаненко в донецкой команде.

“В раздевалке я выступил с прощальной речью для Степаненко. Какой он профессионал, спортсмен, невероятное достижение – 14 лет с клубом и последний, кто играл на "Донбасс Арене". Но все хорошее когда-то кончается. Часть меня очень расстроена, потому что мы теряем профессионала, замечательного человека, а другая часть рада за него, потому что таково было его желание – завершить карьеру за границей во время нового путешествия, и он это заслужил. Что сказать – легенда. Цифры обо всем говорят.

Ему не было легко. Когда твоя карьера завершается, ты все еще борешься, стараешься и наконец решаешь уйти, что является очень правильным решением для него. Повторюсь, он это заслужил. Все уважение этому парню. То, что он сделал, когда выступал 14 лет за клуб, был всегда готов играть и помогать молодым игрокам. Мы точно будем по нему скучать, но я рад за него”.

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“Это начало новой эры. Это открывает путь к новому старту. Мы начали обновление еще полгода назад, постепенно вводили молодых игроков. Это логический процесс. Время новых футболистов, новых молодых звезд. Они показали, что обладают большим потенциалом. Они будут расти, становиться лучше, слабые игроки отсеются. Этот опыт нужен, чтобы играть такие матчи. Так что новая эра началась чуть раньше.

Трансферное окно в Украине длится дольше, чем в остальной Европе. Я ожидаю как входящие, так и исходящие трансферы. Это обычный процесс.

У нас было сложное межсезонье. Было две недели, чтобы подготовиться к двум тяжелым матчам. Думаю, мы неплохо справились. Теперь возьмем несколько выходных, ребята это заслужили, они очень упорно работали. А потом будем начинать вторую часть межсезонья, чтобы целенаправленно готовиться к чемпионату. Мы в хорошей форме и на правильном пути, совершенствуемся. Я рад это видеть”, – уверен тренер.

До старта второй половины УПЛ осталось 3,5 недели.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Шахтар, Трибуна, Magazine
Опубликовал: Александр Симченко
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