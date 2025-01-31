Пушич – об уходе Степаненко: Это начало новой эры. Настало время для новых молодых звезд

Марино Пушич прокомментировал завершение футбольного пути Тараса Степаненко в донецкой команде.

“В раздевалке я выступил с прощальной речью для Степаненко. Какой он профессионал, спортсмен, невероятное достижение – 14 лет с клубом и последний, кто играл на "Донбасс Арене". Но все хорошее когда-то кончается. Часть меня очень расстроена, потому что мы теряем профессионала, замечательного человека, а другая часть рада за него, потому что таково было его желание – завершить карьеру за границей во время нового путешествия, и он это заслужил. Что сказать – легенда. Цифры обо всем говорят.

Ему не было легко. Когда твоя карьера завершается, ты все еще борешься, стараешься и наконец решаешь уйти, что является очень правильным решением для него. Повторюсь, он это заслужил. Все уважение этому парню. То, что он сделал, когда выступал 14 лет за клуб, был всегда готов играть и помогать молодым игрокам. Мы точно будем по нему скучать, но я рад за него”.