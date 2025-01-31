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1670 оккупантов и 33 артсистемы. Генштаб обновил данные о потерях России в войне

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1670 оккупантов и 33 артсистемы. Генштаб обновил данные о потерях России в войне

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1670 российских захватчиков, 17 бронемашин, 33 артсистемы и более 101 единицу автотехники.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 837610 (+1670) человек
  • танков - 9893 (+3)
  • боевых бронированных машин - 20631 (+17)
  • артиллерийских систем - 22445 (+33)
  • РСЗО - 1265 (+1)
  • средства ПВО - 1050 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23573 (+63)
  • крылатые ракеты - 3054 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35552 (+101) ед,
  • специальная техника - 3726 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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