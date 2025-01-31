1670 оккупантов и 33 артсистемы. Генштаб обновил данные о потерях России в войне
Новые показатели
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1670 российских захватчиков, 17 бронемашин, 33 артсистемы и более 101 единицу автотехники.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 837610 (+1670) человек
- танков - 9893 (+3)
- боевых бронированных машин - 20631 (+17)
- артиллерийских систем - 22445 (+33)
- РСЗО - 1265 (+1)
- средства ПВО - 1050 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23573 (+63)
- крылатые ракеты - 3054 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35552 (+101) ед,
- специальная техника - 3726 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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