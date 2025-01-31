Враг запустил ночью более 100 БПЛА. Сколько сбило ПВО?
Несколько еще летают
Zelenskiy Official
В ночь на 31 января 2025 года Россия запустила 102 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов различных типов с мыса Чауда в Крыму и своей территории (Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф).
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 59-и "шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 37 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесская и Черкасская области. Четыре БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается.
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