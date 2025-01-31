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Генштаб сообщил об ударе по НПЗ в Волгоградской области

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Генштаб сообщил об ударе по НПЗ в Волгоградской области

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Силы обороны ночью 31 января ударили по ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области России. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 31 января 2025 года нанесли поражение по ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области России.

Этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

Зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются.

Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться", - говорится в сообщении.

В Минобороны рф заявили, что семь российских регионов (Ростовская, Волгоградская, Курская, Ярославская, Белгородская, Воронежская области и Краснодарский край) атаковали 49 беспилотников.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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