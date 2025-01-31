  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Госсекретарь США: Война отбросила Украину на 100 лет, ее будущее под угрозой
В тренде

Госсекретарь США: Война отбросила Украину на 100 лет, ее будущее под угрозой

Общие новости

"Конфликт надо завершить" (с)

Госсекретарь США: Война отбросила Украину на 100 лет, ее будущее под угрозой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война с Россией отбросила Украину на 100 лет назад, разрушив ее энергосистему и заставив многих граждан покинуть страну.

"Украину отбросили на 100 лет назад, ее энергосистема разрушена. Кому-то придется платить за восстановление всего этого. А сколько украинцев выехало из Украины и сейчас живет в других странах? Они могут никогда не вернуться. И это - это будущее, и оно под угрозой", - сказал он в интервью журналистке Мегин Келли.

Также Рубио обвинил администрацию предыдущего президента США Джо Байдена в том, что она ввела Киев в заблуждение.

"Существует одна ложь - нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 года, к Крыму и другим территориям.

С точки зрения президента (Дональда Трампа - прим.), это длительный конфликт и его надо завершить", - добавил он.

Читайте такжеЗеленский: Перед полномасштабным вторжением США отказались помогать оружием. Мы остались сами

По теме
yellow-arrow
"Они настраивались на Лигу чемпионов". Дулуб объяснил провал Динамо в Лиге Европы
yellow-arrow
На дне. Акценты зрителя на игре Динамо с РФШ
yellow-arrow
Генштаб сообщил об ударе по НПЗ в Волгоградской области
Украина США война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megyn Kelly
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости