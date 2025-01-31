Госсекретарь США: Война отбросила Украину на 100 лет, ее будущее под угрозой
"Конфликт надо завершить" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война с Россией отбросила Украину на 100 лет назад, разрушив ее энергосистему и заставив многих граждан покинуть страну.
"Украину отбросили на 100 лет назад, ее энергосистема разрушена. Кому-то придется платить за восстановление всего этого. А сколько украинцев выехало из Украины и сейчас живет в других странах? Они могут никогда не вернуться. И это - это будущее, и оно под угрозой", - сказал он в интервью журналистке Мегин Келли.
Также Рубио обвинил администрацию предыдущего президента США Джо Байдена в том, что она ввела Киев в заблуждение.
"Существует одна ложь - нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 года, к Крыму и другим территориям.
С точки зрения президента (Дональда Трампа - прим.), это длительный конфликт и его надо завершить", - добавил он.
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