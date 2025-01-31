Трамп не хочет оказывать Украине больше помощи и не хочет, чтобы Украину приняли в НАТО, - The Washington Post

Президент Дональд Трамп не желает предоставлять Украине больше помощи, не говоря уже об американских войсках; он также не хочет, чтобы Украину приняли в НАТО. Что касается контроля за возможным прекращением огня и обеспечением безопасности Украины - без чего перемирие было бы бессмысленным, учитывая неоимперские амбиции Москвы - он считает, что это проблема Европы.

Об этом пишет обозреватель отдела европейских дел газеты The Washington Post Ли Хокстедер.

С одной стороны это справедливо, ведь многие европейцы считают войну России в Украине экзистенциальной угрозой; гораздо меньше американцев. Поэтому было вполне логично, когда, согласно сообщению в газете The Wall Street Journal, Трамп предложил, чтобы после достижения договоренности о прекращении огня европейские войска присутствовали в Украине, чтобы защитить украинский суверенитет, сдерживая будущие российские атаки.

"Но Трамп, возможно, саботирует свою собственную цель - завершить катастрофическую войну, которая приближается к своей третьей годовщине: он не связывает концы с концами", - сказал Ян Техау, немецкий аналитик по вопросам безопасности.

Трамп справедливо призывает европейцев увеличить расходы на свои армии и брать на себя большую ответственность за свою безопасность. Но то, что он требует сейчас, выходит за рамки дозволенного. Убедить европейцев рисковать прямым столкновением с российскими силами стало бы самым сложным требованием, которое американский президент ставит перед союзниками за последние десятилетия, считает обозреватель.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для сдерживания будущих российских атак понадобится не менее 200 тысяч европейских солдат в дополнение к собственным силам Киева. Это невероятно большая сила, которую Европа не может собрать, по крайней мере сейчас.

"Даже самые низкие оценки - от 40 до 50 тысяч европейских сухопутных войск - приведут к серьезной нагрузке на страны, в том числе на Британию, чьи вооруженные силы сократились до исторического минимума или почти до него", - пишет Хокстедер.

В то же время европейские чиновники начали переговоры о создании сил для защиты Украины. Это может быть определенная комбинация британских, французских, голландских, скандинавских и балтийских войск, среди прочих, добавляет обозреватель.

Обозреватель также отмечает, что Европа не может остановить войну в Украине самостоятельно. А Соединенные Штаты не могут успешно завершить ее без европейских войск. Сотрудничество и взаимозависимость являются ключевыми - если или когда будет достигнуто перемирие путем переговоров.

"Но вместо того, чтобы поощрить европейских союзников и дать понять, что Вашингтон прикроет их спину, Трамп обрушился на них с агрессией и злоупотреблениями", - пишет Хокстедер.

Речь идет также о наглом вмешательстве и пренебрежении к ключевым союзникам США со стороны Илона Маска, которого европейские чиновники по понятным причинам считают доверенным лицом Трампа. Маск громко продвигает радикальные европейские политические партии, которые будут наиболее оппозиционными к любой силе, гарантирующей прекращение огня и защищающей Украину.