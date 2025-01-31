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Financial Times: Китай строит "бункер конца света" - новый военный центр в 10 раз больше Пентагона

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Строительство охватывает территорию около 6 квадратных километров

Financial Times: Китай строит "бункер конца света" - новый военный центр в 10 раз больше Пентагона

ft.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Китай развернул строительство крупнейшего в мире военного командного центра в западной части Пекина, который, по оценкам США, в десять раз превзойдет Пентагон.

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Об этом со ссылкой на спутниковые снимки и источники в американской разведке пишет Financial Times.

Как сообщается, расположенное в 30 км от столицы, строительство охватывает территорию около 6 квадратных километров. На спутниковых снимках видны глубокие ямы, которые могут использоваться для создания подземных бункеров. По словам аналитиков, Китай строит командный центр, способный выдержать даже ядерный удар.

Financial Times: Китай строит "бункер конца света" - новый военный центр в 10 раз больше Пентагона - изображение 1

Проект, который уже получил неофициальное название "Пекинский военный город", активно развивается с середины 2023 года. В январе на строительной площадке работали более 100 кранов, хотя большинство крупных строек в Китае остановлены из-за экономического кризиса.

Financial Times отмечает, что площадка находится под усиленной охраной, а полеты дронов и вход для гражданских запрещены. Строительство имеет все признаки стратегического военного объекта: подземные бетонные бункеры, соединенные глубокими ходами, отсутствие коммерческих знаков или упоминаний в официальных документах.

По данным источников FT, Пекин принял решение о создании нового командного центра из-за устарелости действующего подземного штаба, построенного еще во время холодной войны. Новый объект должен обеспечить безопасность военного руководства перед современными боеприпасами США, способными пробивать бункеры, и стать ключевым центром боевого управления армии Китая.

"Эта крепость имеет лишь одно назначение, которое заключается в том, чтобы служить бункером конца света для все более совершенной и боеспособной армии Китая", - отмечается в публикации.

Строительство происходит на фоне быстрого расширения ядерного арсенала Китая и интеграции вооруженных сил. По оценкам военных экспертов, этот объект также связан с подготовкой КНР к потенциальному конфликту в отношении Тайваня до 2027 года.

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