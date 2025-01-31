Financial Times: Китай строит "бункер конца света" - новый военный центр в 10 раз больше Пентагона

Китай развернул строительство крупнейшего в мире военного командного центра в западной части Пекина, который, по оценкам США, в десять раз превзойдет Пентагон.

Об этом со ссылкой на спутниковые снимки и источники в американской разведке пишет Financial Times.

Как сообщается, расположенное в 30 км от столицы, строительство охватывает территорию около 6 квадратных километров. На спутниковых снимках видны глубокие ямы, которые могут использоваться для создания подземных бункеров. По словам аналитиков, Китай строит командный центр, способный выдержать даже ядерный удар.

Проект, который уже получил неофициальное название "Пекинский военный город", активно развивается с середины 2023 года. В январе на строительной площадке работали более 100 кранов, хотя большинство крупных строек в Китае остановлены из-за экономического кризиса.

Financial Times отмечает, что площадка находится под усиленной охраной, а полеты дронов и вход для гражданских запрещены. Строительство имеет все признаки стратегического военного объекта: подземные бетонные бункеры, соединенные глубокими ходами, отсутствие коммерческих знаков или упоминаний в официальных документах.

По данным источников FT, Пекин принял решение о создании нового командного центра из-за устарелости действующего подземного штаба, построенного еще во время холодной войны. Новый объект должен обеспечить безопасность военного руководства перед современными боеприпасами США, способными пробивать бункеры, и стать ключевым центром боевого управления армии Китая.

"Эта крепость имеет лишь одно назначение, которое заключается в том, чтобы служить бункером конца света для все более совершенной и боеспособной армии Китая", - отмечается в публикации.

Строительство происходит на фоне быстрого расширения ядерного арсенала Китая и интеграции вооруженных сил. По оценкам военных экспертов, этот объект также связан с подготовкой КНР к потенциальному конфликту в отношении Тайваня до 2027 года.