УАФ официально выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в Исполком УЕФА

Исполком УАФ выдвинул президента Ассоциации Андрея Шевченко кандидатом в Исполком УЕФА.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Шевченко будет претендовать на одну из двух позиций в исполнительном комитете УЕФА со сроком полномочий на два года.

Выборы в исполнительный орган УЕФА состоятся 3 апреля в столице Сербии Белграде. По данным Игоря Бурбаса, на 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов.

Также исполком избрал делегатов от УАФ на этот 49-й Конгресс УЕФА, которыми стали президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.