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УАФ официально выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в Исполком УЕФА

Общие новости

Выборы пройдут 3 апреля в Белграде

УАФ официально выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в Исполком УЕФА

uaf.ua

Новина українською

Исполком УАФ выдвинул президента Ассоциации Андрея Шевченко кандидатом в Исполком УЕФА.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Шевченко будет претендовать на одну из двух позиций в исполнительном комитете УЕФА со сроком полномочий на два года.

Выборы в исполнительный орган УЕФА состоятся 3 апреля в столице Сербии Белграде. По данным Игоря Бурбаса, на 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов.

Также исполком избрал делегатов от УАФ на этот 49-й Конгресс УЕФА, которыми стали президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Напомним, что ранее Украину в Исполкоме УЕФА представлял экс-президент УАФ Андрей Павелко, но после смены руководства в УАФ Ассоциация еще в конце апреля 2024 года направила официальную просьбу отозвать Андрея Павелко из числа тамошних членов.

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Андрей Шевченко УЕФА УАФ
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
31.01.2025 в 18:36
Я В ШОКЕ, ОН ДАЖЕ ИМЯ И ОТЧЕСТВО НЕ МОГ ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНЕСТИ, ЗА КОТОРОЕ ЕМУ ЗАПЛАТИЛИ (((
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Комментарии 4
ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
31.01.2025 в 18:36
Я В ШОКЕ, ОН ДАЖЕ ИМЯ И ОТЧЕСТВО НЕ МОГ ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНЕСТИ, ЗА КОТОРОЕ ЕМУ ЗАПЛАТИЛИ (((
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
31.01.2025 в 18:32
ПрезидентУАФ, який Шевченко і так постійно сидить у Європі, або Лондоні, а тепер і поготів в Україну буде навідуватися онлайн. І всім нам буде добре.
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Лекарь (село Дарниця)
31.01.2025 в 18:11
Шева 2 слова без мату не може зв"язати. Який виконком УЄФА? Хай йде до королевської на підтанцюванки. І своїх посіпак нехай забере.
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1
0
avatar
Kalina ua (Sumy)
31.01.2025 в 17:58
Фото прикольное, Шева за себя голосует,:
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