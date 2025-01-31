УАФ официально выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в Исполком УЕФА
Выборы пройдут 3 апреля в Белграде
uaf.ua
Исполком УАФ выдвинул президента Ассоциации Андрея Шевченко кандидатом в Исполком УЕФА.
Как сообщает пресс-служба УАФ, Шевченко будет претендовать на одну из двух позиций в исполнительном комитете УЕФА со сроком полномочий на два года.
Выборы в исполнительный орган УЕФА состоятся 3 апреля в столице Сербии Белграде. По данным Игоря Бурбаса, на 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов.
Также исполком избрал делегатов от УАФ на этот 49-й Конгресс УЕФА, которыми стали президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
Напомним, что ранее Украину в Исполкоме УЕФА представлял экс-президент УАФ Андрей Павелко, но после смены руководства в УАФ Ассоциация еще в конце апреля 2024 года
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