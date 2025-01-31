Первый официальный трансфер в украинском медиа-футболе. Морозюк сменил клуб в медиалиге

Клуб украинской медиалиги "MFC ProFan" объявил о подписании экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка.

Футболист перешел в MFC ProFan из Ruh Media Team.

Также отмечается, что это первый официальный трансфер в украинском медиа-футболе.

"Спасибо Николаю за доверие и выбор нашей команды! Знаем, насколько эмоциональным было это решение, и уверены – впереди большие вызовы и еще больше побед", - говорится в сообщении MFC ProFan.