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Первый официальный трансфер в украинском медиа-футболе. Морозюк сменил клуб в медиалиге

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Футболист перешел из Ruh Media Team в MFC ProFan

Первый официальный трансфер в украинском медиа-футболе. Морозюк сменил клуб в медиалиге

instagram.com/profanmfc

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Клуб украинской медиалиги "MFC ProFan" объявил о подписании экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка.

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Футболист перешел в MFC ProFan из Ruh Media Team.

Также отмечается, что это первый официальный трансфер в украинском медиа-футболе.

"Спасибо Николаю за доверие и выбор нашей команды! Знаем, насколько эмоциональным было это решение, и уверены – впереди большие вызовы и еще больше побед", - говорится в сообщении MFC ProFan.

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Николай Морозюк
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Опубликовал: Михаил Черныш
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