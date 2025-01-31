Первый официальный трансфер в украинском медиа-футболе. Морозюк сменил клуб в медиалиге
Футболист перешел из Ruh Media Team в MFC ProFan
instagram.com/profanmfc
Клуб украинской медиалиги "MFC ProFan" объявил о подписании экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка.
Футболист перешел в MFC ProFan из Ruh Media Team.
Также отмечается, что это первый официальный трансфер в украинском медиа-футболе.
"Спасибо Николаю за доверие и выбор нашей команды! Знаем, насколько эмоциональным было это решение, и уверены – впереди большие вызовы и еще больше побед", - говорится в сообщении MFC ProFan.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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