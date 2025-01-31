Россия атаковала баллистикой центр Одессы. Пострадал отель, в котором останавливаются команды УПЛ. ФОТО
Страна-террорист нанесла ракетный удар по центру Одессы
dumskaya.net
Вечером 31 января мощный взрыв произошел в Одессе после объявления воздушной тревоги и предупреждения о пусках баллистики.
По данным "Думской", есть прилет в центре города, рядом с элитным отелем "Бристоль".
После первого взрыва возле отеля в центре Одессы образовалась воронка. В магазине напротив выбило стекла.
Чуть позже в городе раздался второй мощной взрыв. До отбоя всех призывают оставаться в укрытиях, есть еще пуски в сторону города. Также над Одессой летает вражеский разведдрон.
Отметим, что в отеле "Бристоль" часто останавливались "Шахтер", "Динамо" и другие клубы
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