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Россия атаковала баллистикой центр Одессы. Пострадал отель, в котором останавливаются команды УПЛ. ФОТО

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Страна-террорист нанесла ракетный удар по центру Одессы

Россия атаковала баллистикой центр Одессы. Пострадал отель, в котором останавливаются команды УПЛ. ФОТО

dumskaya.net

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 31 января мощный взрыв произошел в Одессе после объявления воздушной тревоги и предупреждения о пусках баллистики.

По данным "Думской", есть прилет в центре города, рядом с элитным отелем "Бристоль".

После первого взрыва возле отеля в центре Одессы образовалась воронка. В магазине напротив выбило стекла.

Чуть позже в городе раздался второй мощной взрыв. До отбоя всех призывают оставаться в укрытиях, есть еще пуски в сторону города. Также над Одессой летает вражеский разведдрон.

Отметим, что в отеле "Бристоль" часто останавливались "Шахтер", "Динамо" и другие клубы УПЛ, когда приезжали на выездные матча против "Черноморца".

Россия атаковала баллистикой центр Одессы. Пострадал отель, в котором останавливаются команды УПЛ. ФОТО - изображение 1Россия атаковала баллистикой центр Одессы. Пострадал отель, в котором останавливаются команды УПЛ. ФОТО - изображение 2Россия атаковала баллистикой центр Одессы. Пострадал отель, в котором останавливаются команды УПЛ. ФОТО - изображение 3
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