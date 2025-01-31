Россия атаковала баллистикой центр Одессы. Пострадал отель, в котором останавливаются команды УПЛ. ФОТО

Вечером 31 января мощный взрыв произошел в Одессе после объявления воздушной тревоги и предупреждения о пусках баллистики.

По данным "Думской", есть прилет в центре города, рядом с элитным отелем "Бристоль".

После первого взрыва возле отеля в центре Одессы образовалась воронка. В магазине напротив выбило стекла.

Чуть позже в городе раздался второй мощной взрыв. До отбоя всех призывают оставаться в укрытиях, есть еще пуски в сторону города. Также над Одессой летает вражеский разведдрон.