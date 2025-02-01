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СБУ возбудила дело из-за утечки якобы заявления Буданова об "угрозе существованию Украины"

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СБУ возбудила дело из-за утечки якобы заявления Буданова об "угрозе существованию Украины"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту утечки слов главы ГУР МО Кирилла Буданова на закрытом заседании Верховной рады.

Ранее СМИ писали, что тогда он якобы заявлял, что существование Украины может оказаться под угрозой без переговоров о завершении войны.

О возбуждении уголовного дела "Суспільному" сообщили в СБУ.

"28 января 2025 года следователи СБУ открыли уголовное производство по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну, со стороны лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом "секретно", заседание Верховной рады Украины. Досудебное расследование продолжается и производится по ч. 2 ст.Уголовного Кодекса Украины", - сказали там.

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Напомним, что ранее "УП", ссылаясь на неназванного депутата, сообщила , что Буданов во время закрытой встречи парламентариев и представителей Сил обороны якобы допустил угрозу существованию Украины, если до лета не состоятся "серьезные переговоры".

"Сначала много, запутано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени мы еще имеем. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будут серьезные переговоры, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", – процитировало издание одного из участников этой встречи.

СМИ распространили это заявление. Тогда в ГУР МО заявили, что распространенная медиа якобы цитата Буданова с закрытого заседания в Верховной раде относительно необходимости "серьезных переговоров" об окончании войны к лету и рисков для существования Украины не соответствует действительности.

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