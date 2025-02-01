Трансферы Степаненко и Таловерова, дебют Бущана и Фонсека в Лиге 1. Главные новости за 31 января
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
uaf.ua
Легендарный хавбек Шахтера подписал контракт с турецким клубом
"Эюпспор" официально объявил о подписании контракта с 35-летним полузащитником сборной Украины Тарасом Степаненко. Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года. Финансовые условия сделки не разглашаются, но Transfermarkt пишет, что Степаненко перешел на правах свободного агента.
УАФ официально выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в Исполком УЕФА
Как сообщает пресс-служба УАФ, Шевченко будет претендовать на одну из двух позиций в исполнительном комитете УЕФА со сроком полномочий на два года. Выборы в исполнительный орган УЕФА состоятся 3 апреля в столице Сербии Белграде. По данным Игоря Бурбаса, на 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов.
Барселона продлила контракт с еще одним игроком основного состава
"Барселона" договорилась о продлении соглашения с полузащитником Гави до 30 июня 2030 года. По информации СМИ, сумма отступных за испанца теперь составит один миллиард евро. В системе "блауграны" Гави находится с 11 лет - с момента своего перехода из академии "Бетиса".
Плимут официально подписал Таловерова - это рекордный трансфер в истории клуба
Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров продолжит карьеру в "Плимут Аргайл". Контракт рассчитан на три с половиной года. Пресс-служба клуба отмечает, что трансфер Таловерова стал рекордным в истории клуба. По данным Transfermarkt, англичане заплатили за футболиста 2 млн евро.
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Дебют Бущана немного не удался. Аль-Шабаб проиграл Аль-Иттифаку - известны оценки голкипера
31 января "Аль-Шабаб", куда недавно перешел украинский голкипер Георгий Бущан, сыграл против "Аль-Иттифака" (3:1). После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру Георгия Бущана. Он получил 7.0. Украинец сделал 4 сейва, пропустил три гола, отдал 100% точных передач и сделал 29 касаний к мячу.
Лион назначил экс-наставника Шахтера новым главным тренером команды
В сообщении на сайте клуба говорится о том, что Паулу Фонсека возглавит "ткачей", подписав контракт до конца июня 2027 года. Вместе с 51-летним португальцем к тренерскому штабу команды присоединится его опытный персонал.
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