Трансферы Степаненко и Таловерова, дебют Бущана и Фонсека в Лиге 1. Главные новости за 31 января

"Эюпспор" официально объявил о подписании контракта с 35-летним полузащитником сборной Украины Тарасом Степаненко. Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года. Финансовые условия сделки не разглашаются, но Transfermarkt пишет, что Степаненко перешел на правах свободного агента.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Шевченко будет претендовать на одну из двух позиций в исполнительном комитете УЕФА со сроком полномочий на два года. Выборы в исполнительный орган УЕФА состоятся 3 апреля в столице Сербии Белграде. По данным Игоря Бурбаса, на 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов.

"Барселона" договорилась о продлении соглашения с полузащитником Гави до 30 июня 2030 года. По информации СМИ, сумма отступных за испанца теперь составит один миллиард евро. В системе "блауграны" Гави находится с 11 лет - с момента своего перехода из академии "Бетиса".

Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров продолжит карьеру в "Плимут Аргайл". Контракт рассчитан на три с половиной года. Пресс-служба клуба отмечает, что трансфер Таловерова стал рекордным в истории клуба. По данным Transfermarkt, англичане заплатили за футболиста 2 млн евро.

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31 января "Аль-Шабаб", куда недавно перешел украинский голкипер Георгий Бущан, сыграл против "Аль-Иттифака" (3:1). После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру Георгия Бущана. Он получил 7.0. Украинец сделал 4 сейва, пропустил три гола, отдал 100% точных передач и сделал 29 касаний к мячу.

В сообщении на сайте клуба говорится о том, что Паулу Фонсека возглавит "ткачей", подписав контракт до конца июня 2027 года. Вместе с 51-летним португальцем к тренерскому штабу команды присоединится его опытный персонал.