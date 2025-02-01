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Потенциальное усиление Динамо. На радаре футболисты из Коста-Рики и Гвинеи

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В приоритете африканец

Потенциальное усиление Динамо. На радаре футболисты из Коста-Рики и Гвинеи

Фото - Mayela Lopez

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Журналист Михаил Спиваковский заявил, что "Динамо" интересуется Энди Рохасом.

"Киевляне продолжают искать вингера. Желательно все же правого вингера. По своим латиноамериканским каналам слышали о заинтересованности "Динамо" в 19-летнем костариканском вингере клуба "Эредиано", игроке национальной сборной Коста-Рики Энди Рохаса".

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“Но в клубе нам эту информацию не подтвердили. Рохас сейчас не является приоритетным направлением для "Динамо". Более того, "Динамо" занимается другим вингером. Насколько я выяснил, это правый вингер, выступающий в Европе, быстрый, конкретный – Салифу Сума. Возможно, после 3 февраля что-то станет более прозрачно", – предположил Спиваковский.

Стоит добавить, что в СМИ сообщали об интересе "Ворсклы" к одноклубнику Рохаса – Фернану Фаэррону.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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