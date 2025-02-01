Смоловый назвал двух футболистов Динамо, чье отсутствие создаст мегастрашные проблемы в УПЛ
Встреча с РФШ на это намекала
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Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Смоловый считает, что "Динамо" очень нужны креативные игроки в центре поля.
"Если не восстановится Буяльский, если не вернет хоть какие-нибудь минимальные кондиции, чтобы ходить по полю, и Шапаренко, то у "Динамо" будут проблемы в УПЛ не просто страшные, а мегастрашные.
Шестая минута с РФШ. Ярмоленко делает акцентированное движение, открывается в глубину, а Рубчинский отдает куда-нибудь назад центральному защитнику. То есть, человек вообще не понимает в режиме реального времени, где партнеры, куда двигаются, где глубина и как надо обострять.
Затем к концу тайма он включился, создал хороший момент. Почему он так не включается постоянно – пока загадка. Наверное, нужен тренировочный процесс".
“А Пихаленок – это действительно человек-гений. Одаренный и талантливый футболист, ему не нужны даже тренировки, какие-то схемы. А человек просто за счет того, что он понимает футбол в режиме реального времени, он может читать ситуацию, соперника, партнеров и создавать некий креатив.
Но, к сожалению, таких футболистов сейчас у "Динамо" мало. И без Буяльского и Шапаренко проблемы будут в УПЛ, это 100%", – отметил Смоловый.
В поединке против "Галатасарая" Виталий сделал 2 ассиста.
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