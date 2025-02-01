Смоловый назвал двух футболистов Динамо, чье отсутствие создаст мегастрашные проблемы в УПЛ

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Смоловый считает, что "Динамо" очень нужны креативные игроки в центре поля.

"Если не восстановится Буяльский, если не вернет хоть какие-нибудь минимальные кондиции, чтобы ходить по полю, и Шапаренко, то у "Динамо" будут проблемы в УПЛ не просто страшные, а мегастрашные.

Шестая минута с РФШ. Ярмоленко делает акцентированное движение, открывается в глубину, а Рубчинский отдает куда-нибудь назад центральному защитнику. То есть, человек вообще не понимает в режиме реального времени, где партнеры, куда двигаются, где глубина и как надо обострять.

Затем к концу тайма он включился, создал хороший момент. Почему он так не включается постоянно – пока загадка. Наверное, нужен тренировочный процесс".