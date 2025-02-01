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Силы обороны были ликвидированы и ранили 1430 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Также зафиксированы попадания почти в триста единиц техники

Силы обороны были ликвидированы и ранили 1430 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины были ликвидированы и ранены 1430 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 279 единиц техники врага.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 839 040 (+1430) человек,
  • танков ‒ 9902 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20653 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 22493 (+48) ед,
  • РСЗО – 1266 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121),
  • крылатых ракет ‒ 3054 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35629 (+77) ед,
  • специальной техники – 3727 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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