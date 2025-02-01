Силы обороны были ликвидированы и ранили 1430 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
Также зафиксированы попадания почти в триста единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины были ликвидированы и ранены 1430 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 279 единиц техники врага.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 839 040 (+1430) человек,
- танков ‒ 9902 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20653 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 22493 (+48) ед,
- РСЗО – 1266 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121),
- крылатых ракет ‒ 3054 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35629 (+77) ед,
- специальной техники – 3727 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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