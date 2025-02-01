"Вопрос месяцев, а не лет". Спецпредставитель Трампа сделал заявление о завершении войны в Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что рассчитывает на прогресс в урегулировании войны в Украине уже в ближайшие 100 дней.

"У нас есть четкая координация с командой, включая советника по нацбезопасности и других высокопоставленных чиновников. Мы работаем над тем, чтобы найти механизмы для завершения войны, ведь это вопрос международной безопасности.

Вы знаете, я бы хотел сказать, что это месяцы, а не годы. Я говорю о краткосрочной перспективе. Это не будет похоже на Афганистан, где война длилась четыре года. Это не должно стать "домашним заданием". Это должно быть краткосрочным решением для обеих наций, и не только для них. Это хорошо для Соединенных Штатов, для мира.

Я на часах для президента Трампа. Он хочет это (завершить войну - ред.) сделать. Думаю, что мы движемся в этом направлении. И я уверен, что мы действительно можем что-то сделать. Президент Трамп возглавит этот процесс. И хорошо то, что он замечательный мастер сделок, и он очень уверен в том, что делает. И я уверен, что мы сможем это осуществить - как для американского народа, так и для всего мира. Европа также готова к этому.

Мы анализируем, какие рычаги влияния можно применить, чтобы у президента США были возможности добиться успеха. Это не должно затягиваться на годы. Нам нужно краткосрочное решение, которое устроит обе стороны.

Если оценивать санкции по шкале от 1 до 10, то их уровень - всего шесть, а эффективность выполнения - на уровне трех. Это нужно менять.

Возможные поставки оружия в Украину - это решение Трампа как лидера нашей нации. Но если взглянуть на то, что происходит, и на то, что было раньше с предыдущей администрацией, то их стратегия "столько, сколько потребуется" - это на самом деле не стратегия, а просто лозунг.

Мариуполь, город с населением 500 тысяч человек, полностью разрушен. Общее количество погибших и раненых с обеих сторон превышает миллион. Пора остановить эту войну", - сказал Келлог в интервью Fox News.