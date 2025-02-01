Больше всего досталось Полтаве. Зеленский отреагировал на комбинированный удар России по Украине
"Очередные террористические преступления" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский отреагировал на масштабный удар россиян по Украине, опубликовав видео его последствий. Всего в Полтаве, Харькове и Сумской области погибли шесть человек.
"Этой ночью Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Очередные террористические преступления.
В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь.
Есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким.
Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - написал глава государства в Telegram.
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