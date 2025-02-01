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Первая победа на сборах. Оболонь в результативном матче оказалась сильнее представителя Первой лиги Польши

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Первая победа на сборах. Оболонь в результативном матче оказалась сильнее представителя Первой лиги Польши

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Оболонь" в контрольном матче оказалась сильнее представителя Первой лиги Польши.

Киевский клуб в Турции обыграл "Вислу" Краков со счетом 3:2. Голы забивали Бычек, Груша и Близниченко. За польский клуб отличились Дуда и Дуарте.

"Оболонь" играла в матче таким составом:

Федоровский (Марченко 46), Грисьо (Карась 46), Приймак, Дубко (Ломницкий 63), Прокопенко (Осман 63), Витенчук, Черненко (Мороз 63), Груша (Близниченко 63), Суханов, Теслюк (Тарануха 63), Бычек (Стасюк 63).

Это первая победа украинского клуба на сборах. До этого "Оболонь" уступала "Лодзи" и "Септември София" со счетом 0:3.

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"Висла" играет в Первой лиге Польши и сейчас занимает 7-е место.

Следующий контрольный матч "Оболони" пройдет 1 февраля в 15:00 против "Рапида II".

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Контрольный матч Оболонь (Киев) Висла (Краков)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Владислав Прийменко
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