Ворскла отреагировала на российский обстрел Полтавы. Фото
Без слов
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" отреагировала на российский обстрел Полтавы.
Клуб выставил рисунок художника Нато Митетадзе, на котором изображено попадание в дом и подписали "Полтава. Утро 1.02. Боль".
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Российские войска ударили по жилому дому в Полтаве. В результате удара разрушен подъезд. Полтавская ОВА сообщила, что по состоянию на 12 часов известно о 4 погибших и 13 раненых людей, среди них трое детей.
Также повреждены многоквартирные дома рядом и детсад.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
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Источник:Ворскла
Опубликовал: Владислав Прийменко
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