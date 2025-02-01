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Ворскла отреагировала на российский обстрел Полтавы. Фото

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Ворскла отреагировала на российский обстрел Полтавы. Фото

Фото: ФК Ворскла

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"Ворскла" отреагировала на российский обстрел Полтавы.

Клуб выставил рисунок художника Нато Митетадзе, на котором изображено попадание в дом и подписали "Полтава. Утро 1.02. Боль".

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Российские войска ударили по жилому дому в Полтаве. В результате удара разрушен подъезд. Полтавская ОВА сообщила, что по состоянию на 12 часов известно о 4 погибших и 13 раненых людей, среди них трое детей.

Также повреждены многоквартирные дома рядом и детсад.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

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Ворскла (Полтава) война с россией
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Источник:
Ворскла
Опубликовал: Владислав Прийменко
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