Шахтер рассматривает сотрудничество с латиноамериканским футболистом, которого оценивают в 23 тысячи евро
Горняки находятся в списке претендентов
Фото - Letícia Martins / Bahia
По информации спортивной журналистки Химе Осорио, к 19-летнему боливийскому защитнику "Боливара" Диего Арройо европейские клубы проявляют значительный интерес. Среди претендентов на молодого таланта – донецкий "Шахтер".
Футболист в сентябре дебютировал в местном чемпионате. На его счету 3 встречи в лиге (104 минуты) и 1 ассист. Центральный защитник выступал в молодежной сборной своей страны в чемпионате Южной Америки U-20 и сыграл все 4 встречи, завершившиеся поражениями.
Тransfermarkt оценивает стоимость боливийца в 23 тысячи евро.
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Источник:Gime Osorio
Опубликовал: Александр Симченко
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