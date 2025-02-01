Шахтер рассматривает сотрудничество с латиноамериканским футболистом, которого оценивают в 23 тысячи евро

По информации спортивной журналистки Химе Осорио, к 19-летнему боливийскому защитнику "Боливара" Диего Арройо европейские клубы проявляют значительный интерес. Среди претендентов на молодого таланта – донецкий "Шахтер".

Футболист в сентябре дебютировал в местном чемпионате. На его счету 3 встречи в лиге (104 минуты) и 1 ассист. Центральный защитник выступал в молодежной сборной своей страны в чемпионате Южной Америки U-20 и сыграл все 4 встречи, завершившиеся поражениями.

Тransfermarkt оценивает стоимость боливийца в 23 тысячи евро.