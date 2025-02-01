"Все, до свидания”: Бывший тренер Сикана рассказал, как форвард мог перейти в Динамо

Первый тренер Даниила Сикана Юрий Романов рассказал, что его подопечный в начале карьеры мог оказаться в киевском "Динамо".

“В “Полесье” он отыграл первый круг на первенство Украины, хотя наша команда была на год младше. И вот Сикан за половину сезона забил 10 или 11 голов, был лучшим бомбардиром. После этого его в "Карпаты" забрали. Я знал, что львовский интернат готовит качественных воспитанников. Это сейчас я жалел бы, а на тот момент, вы сами понимаете, где были "Карпаты", а где "Полесье". Я его тогда не отговаривал, потому что "Карпаты" – известный клуб с хорошей историей".

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"Из "Динамо" тоже на него выходили в то время, приглашали к себе, но там своя история. Когда он еще играл в "Полесье", мама возила его на просмотр в "Динамо", но там ей сказали подождать. Ну, она и обиделась. И вот когда Даню уже из “Карпат” звали в Киев, она ответила: “Нет-нет, вы нас тогда не взяли. Все, до свидания”, – рассказал Романов.

Добавим, что кроме "Динамо", в СМИ тогда писали об интересе к украинцу со стороны "Нюрнберга", "Хоффенхайма" и лиссабонского "Спортинга".