165 целей. В Воздушных Силах рассказали подробности масштабной атаки России

В ночь на 1 февраля Россия осуществила комбинированный удар по Украине ракетами различных типов, а также ударными БпЛА.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 165-х воздушных целей противника:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков - ВОТ АР Крым, Воронежская обл., рф.);

7 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой обл.);

8 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3;

4 крылатые ракеты "Калибр" (с носителей из акватории Черного моря);

8 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Воронежская обл., рф);

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

123 ударных "шахедов"/беспилотников-имитаторов разных типов (районы пусков - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, рф, Чауда ТОТ АР Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным сбито 56 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 61 не достиг целей (локально потеряны).

В результате российского удара ракетами и ударными БпЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. В частности, было зафиксировано попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве и обстрел баллистикой исторического центра Одессы. Также противник атаковал украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.