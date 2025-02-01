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165 целей. В Воздушных Силах рассказали подробности масштабной атаки России

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Восемь типов вооружения

165 целей. В Воздушных Силах рассказали подробности масштабной атаки России

Генштаб

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 1 февраля Россия осуществила комбинированный удар по Украине ракетами различных типов, а также ударными БпЛА.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 165-х воздушных целей противника:

  • 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков - ВОТ АР Крым, Воронежская обл., рф.);
  • 7 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой обл.);
  • 8 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (с носителей из акватории Черного моря);
  • 8 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;
  • 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Воронежская обл., рф);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);
  • 123 ударных "шахедов"/беспилотников-имитаторов разных типов (районы пусков - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, рф, Чауда ТОТ АР Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным сбито 56 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 61 не достиг целей (локально потеряны).

В результате российского удара ракетами и ударными БпЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. В частности, было зафиксировано попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве и обстрел баллистикой исторического центра Одессы. Также противник атаковал украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

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