Рух победил австрийцев в контрольном матче
Все решил один гол
Фото: Рух
Четвертый спарринг на сборах в Словении львовский "Рух" сыграл с австрийским "Грацером". Во втором тайме украинская команда забила единственный гол в матче. Передачу Горина с правого фланга замкнул Тлумак.
Следующий спарринг "Рух" должен провести завтра, 2-го февраля. Соперником выступит еще одна австрийская команда - "Штурм".
Контрольный матч.
"Рух" (Львов) - "Грацер“ (Грац, Австрия) 1:0
1 февраля 2025 года. Чатеж, Словения
"Рух": Ледвий, Лях, Холод (Фицик, 75), Дидык, Слюбик (Рябов, 75), Роман, Горин, Пастух, Тлумак, Карабин, Климчук
Гол: Тлумак, 66
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Источник:Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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