Рух победил австрийцев в контрольном матче

Четвертый спарринг на сборах в Словении львовский "Рух" сыграл с австрийским "Грацером". Во втором тайме украинская команда забила единственный гол в матче. Передачу Горина с правого фланга замкнул Тлумак.

Следующий спарринг "Рух" должен провести завтра, 2-го февраля. Соперником выступит еще одна австрийская команда - "Штурм".

Контрольный матч.

"Рух" (Львов) - "Грацер“ (Грац, Австрия) 1:0

1 февраля 2025 года. Чатеж, Словения

"Рух": Ледвий, Лях, Холод (Фицик, 75), Дидык, Слюбик (Рябов, 75), Роман, Горин, Пастух, Тлумак, Карабин, Климчук

Гол: Тлумак, 66