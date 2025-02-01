  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шастал рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал Левый Берег
В тренде

Шастал рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал Левый Берег

Общие новости

Говорит, что команда прогрессирует

Шастал рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал Левый Берег

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Новичок "Левого Берега" Дмитрий Шастал поделился эмоциями от подписания контракта и рассказал о ближайших целях.

"Позвонил тренер и предложил присоединиться к команде. Главное, что тренер и руководство клуба были заинтересованы мной. Я до этого знал Виталия Первака, видел огромный прогресс "Левого Берега". Эти факторы повлияли на то, что я согласился подписать контракт.

Знаю Евгения Банаду, Владислава Шаповала. Вижу, что в "Левом Береге" дружный коллектив, поэтому никаких проблем не должно быть.

Хочу весной проявить себя в элитном дивизионе. Хочу играть в тот футбол, который ожидают от меня болельщики. Вместе с командой постараемся закрепиться в УПЛ", - сказал Шастал.

В этом сезоне футболист принял участие в 5-ти матчах за "Полесье" в УПЛ. Столько же он сыграл за "Полесье-2" во Второй лиге, отметившись четырьмя голами.

По теме
yellow-arrow
"Заставляет тратить больше энергии". Игрок Оболони поделился впечатлениями от сборов
yellow-arrow
Карпаты в результативном спарринге переиграли Железничар в результативном спарринге
yellow-arrow
КМ. Оболонь - Висла 3:2. Видео голов и обзор матча
Дмитрий Шастал Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости