Шастал рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал Левый Берег

Новичок "Левого Берега" Дмитрий Шастал поделился эмоциями от подписания контракта и рассказал о ближайших целях.

"Позвонил тренер и предложил присоединиться к команде. Главное, что тренер и руководство клуба были заинтересованы мной. Я до этого знал Виталия Первака, видел огромный прогресс "Левого Берега". Эти факторы повлияли на то, что я согласился подписать контракт.

Знаю Евгения Банаду, Владислава Шаповала. Вижу, что в "Левом Береге" дружный коллектив, поэтому никаких проблем не должно быть.

Хочу весной проявить себя в элитном дивизионе. Хочу играть в тот футбол, который ожидают от меня болельщики. Вместе с командой постараемся закрепиться в УПЛ", - сказал Шастал.