Шастал рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал Левый Берег
Говорит, что команда прогрессирует
Фото: Лівий Берег
Новичок "Левого Берега" Дмитрий Шастал поделился эмоциями от подписания контракта и рассказал о ближайших целях.
"Позвонил тренер и предложил присоединиться к команде. Главное, что тренер и руководство клуба были заинтересованы мной. Я до этого знал Виталия Первака, видел огромный прогресс "Левого Берега". Эти факторы повлияли на то, что я согласился подписать контракт.
Знаю Евгения Банаду, Владислава Шаповала. Вижу, что в "Левом Береге" дружный коллектив, поэтому никаких проблем не должно быть.
Хочу весной проявить себя в элитном дивизионе. Хочу играть в тот футбол, который ожидают от меня болельщики. Вместе с командой постараемся закрепиться в УПЛ", - сказал Шастал.
В этом сезоне футболист принял участие в 5-ти матчах за "Полесье" в УПЛ. Столько же он сыграл за "Полесье-2" во Второй лиге, отметившись четырьмя голами.
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