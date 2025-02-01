КМ. Оболонь - Висла 3:2. Видео голов и обзор матча
Результативный поединок
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" в контрольном матче переиграла польскую "Вислу“ - 3:2. Это первая победа киевлян на сборах.
Следующий спарринг "Оболони" проведет сегодня же, 1-го февраля против "Рапида II".
Контрольный матч.
"Оболонь" (Киев, Украина) - "Висла“ (Краков, Польша) - 3:2
1.02.2025. Анталия, Турция.
Голы: Бычек 4, Груша 38, Близниченко, 85 - Дуда 16, Дуарте 89 пен
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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