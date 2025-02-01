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КМ. Оболонь - Висла 3:2. Видео голов и обзор матча

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КМ. Оболонь - Висла 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Оболонь

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"Оболонь" в контрольном матче переиграла польскую "Вислу“ - 3:2. Это первая победа киевлян на сборах.

Следующий спарринг "Оболони" проведет сегодня же, 1-го февраля против "Рапида II".

Контрольный матч.

"Оболонь" (Киев, Украина) - "Висла“ (Краков, Польша) - 3:2

1.02.2025. Анталия, Турция.

Голы: Бычек 4, Груша 38, Близниченко, 85 - Дуда 16, Дуарте 89 пен

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Контрольные матчи Оболонь (Киев) Висла (Краков) товарищеские матчи
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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