Карпаты в результативном спарринге переиграли Железничар в результативном спарринге
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Фото: Карпати
В очередном контрольном матчах на тренировочных сборах "Карпаты" переиграли "Железничар" - представителя Боснии и Герцоговины.
Следующий спарринг львовяне сыграют против батумского "Динамо". Матч должен состояться в пятницу, 7-го февраля.
Контрольный матч.
Белек. 1 февраля.
"Карпаты" (Львов) - "Железничар“ (Сараево) - 3:2
"Карпаты": Домчак (Колесник, 85), Сыч, Жан Педрозу, Стецьков, Клименко, Альварес (Танда, 73, Бабогло, 87), Чачуа (Федор, 80), Бруниньо (Стенио, 73), Шах (Резник, 90+1), Пидлепенец (Костенко, 77, Киричок, 87), Краснопир (Полегенько, 83).
"Железничар": Муфтич (Абдулахович, 71), Галич, Кавнич (Шукилович, 46), Карамарко, Маркович (Одинака, 71), Каряшевич, Радовац (Аль-Жабер, 71), Цветаноски (Радинович, 71), Дангубич (Махмич, 77), Шошич (Мирчевски, 71), Крпич (Болевич, 71).
Голы: Краснопир, 6, Клименко, 15, Полегенько, 90+6 - Цветаноски, 29, Фочо, 90+2.
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