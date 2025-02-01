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Карпаты в результативном спарринге переиграли Железничар в результативном спарринге

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Карпаты в результативном спарринге переиграли Железничар в результативном спарринге

Фото: Карпати

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В очередном контрольном матчах на тренировочных сборах "Карпаты" переиграли "Железничар" - представителя Боснии и Герцоговины.

Следующий спарринг львовяне сыграют против батумского "Динамо". Матч должен состояться в пятницу, 7-го февраля.

Контрольный матч.

Белек. 1 февраля.

"Карпаты" (Львов) - "Железничар“ (Сараево) - 3:2

"Карпаты": Домчак (Колесник, 85), Сыч, Жан Педрозу, Стецьков, Клименко, Альварес (Танда, 73, Бабогло, 87), Чачуа (Федор, 80), Бруниньо (Стенио, 73), Шах (Резник, 90+1), Пидлепенец (Костенко, 77, Киричок, 87), Краснопир (Полегенько, 83).

"Железничар": Муфтич (Абдулахович, 71), Галич, Кавнич (Шукилович, 46), Карамарко, Маркович (Одинака, 71), Каряшевич, Радовац (Аль-Жабер, 71), Цветаноски (Радинович, 71), Дангубич (Махмич, 77), Шошич (Мирчевски, 71), Крпич (Болевич, 71).

Голы: Краснопир, 6, Клименко, 15, Полегенько, 90+6 - Цветаноски, 29, Фочо, 90+2.

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Контрольные матчи товарищеские матчи Железничар Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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