"Заставляет тратить больше энергии". Игрок Оболони поделился впечатлениями от сборов
Тренировки тяжелые
Фото: Оболонь
Фулбек "Оболони" Александр Осман рассказал, как проходит для команды тренировочный сбор в Турции.
- Расскажи, как прошла сегодняшняя рыночная тренировка?
- Тренировка после вчерашней паузы была достаточно интенсивная. Но это сборы, работаем, нужно набирать форму и работать, и еще больше работать.
- Уже состоялись два контрольных поединка, ты в обоих матчах выходил в стартовом составе. Как оценишь для себя те поединки?
- Трудно что-то сказать о первых поединках, потому что они проходят под нагрузками. Но за себя я ничего не могу сказать, оценивает игру тренер. А так, как команда, у нас была неплохая структура, мы хорошо перемещались.
Не хватило реализации своих моментов в играх, потому что нас соперник за наши ошибки наказывал, а мы свои возможности не использовали.
- В субботу тренерский штаб планирует дать сыграть каждому по 90 минут. Готов ли отыграть полноценный поединок? Как по себе чувствуешь?
- Мы уже тренируемся третье воскресенье, сделали неплохую беговую работу, также набегали неплохой километраж. Я думаю, что на 90 минут должно хватить.
- Тренировки на сборах довольно интенсивные, ты сам это сказал в начале. Что бы мог выделить для себя как самое тяжелое? Какие упражнения в тренировочном процессе для тебя наиболее энергозатратные?
- Все упражнения энергозатратные, но главный тренер от нас хочет, чтобы мы всегда были в структуре, и все играли компактно и перемещались. А это всегда заставляет тратить больше энергии. Нужно больше перемещаться
Популярное сейчас
- Вулверхэмптон готов отдать 20 млн евро за трансфер Бражко
- "Не понимаю, как можно было держать его в запасе". Кривцов раскритиковал Пушича из-за своего экс-содноклубника
- "Застенчивый, мало говорит и не владеет английским". Кривцов дал характеристику Месси
- Журналист сообщил, чем решил заниматься Ракицкий
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки