"Заставляет тратить больше энергии". Игрок Оболони поделился впечатлениями от сборов

Фулбек "Оболони" Александр Осман рассказал, как проходит для команды тренировочный сбор в Турции.

- Расскажи, как прошла сегодняшняя рыночная тренировка?



- Тренировка после вчерашней паузы была достаточно интенсивная. Но это сборы, работаем, нужно набирать форму и работать, и еще больше работать.

- Уже состоялись два контрольных поединка, ты в обоих матчах выходил в стартовом составе. Как оценишь для себя те поединки?

- Трудно что-то сказать о первых поединках, потому что они проходят под нагрузками. Но за себя я ничего не могу сказать, оценивает игру тренер. А так, как команда, у нас была неплохая структура, мы хорошо перемещались.

Не хватило реализации своих моментов в играх, потому что нас соперник за наши ошибки наказывал, а мы свои возможности не использовали.

- В субботу тренерский штаб планирует дать сыграть каждому по 90 минут. Готов ли отыграть полноценный поединок? Как по себе чувствуешь?

- Мы уже тренируемся третье воскресенье, сделали неплохую беговую работу, также набегали неплохой километраж. Я думаю, что на 90 минут должно хватить.

- Тренировки на сборах довольно интенсивные, ты сам это сказал в начале. Что бы мог выделить для себя как самое тяжелое? Какие упражнения в тренировочном процессе для тебя наиболее энергозатратные?

- Все упражнения энергозатратные, но главный тренер от нас хочет, чтобы мы всегда были в структуре, и все играли компактно и перемещались. А это всегда заставляет тратить больше энергии. Нужно больше перемещаться