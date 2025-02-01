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Левый Берег разгромил болгарского спарринг-партнера

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Украинская команда сильнее

Левый Берег разгромил болгарского спарринг-партнера

Фото: Лівий Берег

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"Левый Берег" провел первый контрольный матч на тренировочных сборах в Турции. Киевляне уверенно одолели представителя первой лиги Болгарии "Фратрию".

Все 3 гола украинцы забили во втором тайме. Следующий спарринг команда проведет в среду, 5-го февраля, с грузинским "Самгурали".

Контрольный матч

"Левый Берег" - "Фратрия“ 3:0

Голы: Войцеховский (55), Шастал (74), ГНП (89)

Состав "Левого Берега": [1 тайм] Караващенко - Соколов, Семенов, Сидней, ГНП - Приходько, Дедух, Синица, Галас - Гереш (Кобзарь, 33), Ризнык.

[2 тайм] Механив - Астахов, Банада, Шаповал, И.Когут - Косовский, М.Когут, ГПН, Войцеховский, Шастал - Кобзарь (Сухоручко, 59)

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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