Левый Берег разгромил болгарского спарринг-партнера
Украинская команда сильнее
Фото: Лівий Берег
"Левый Берег" провел первый контрольный матч на тренировочных сборах в Турции. Киевляне уверенно одолели представителя первой лиги Болгарии "Фратрию".
Все 3 гола украинцы забили во втором тайме. Следующий спарринг команда проведет в среду, 5-го февраля, с грузинским "Самгурали".
Контрольный матч
"Левый Берег" - "Фратрия“ 3:0
Голы: Войцеховский (55), Шастал (74), ГНП (89)
Состав "Левого Берега": [1 тайм] Караващенко - Соколов, Семенов, Сидней, ГНП - Приходько, Дедух, Синица, Галас - Гереш (Кобзарь, 33), Ризнык.
[2 тайм] Механив - Астахов, Банада, Шаповал, И.Когут - Косовский, М.Когут, ГПН, Войцеховский, Шастал - Кобзарь (Сухоручко, 59)
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