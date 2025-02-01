В календаре спаррингов Вереса произошло немало изменений
Что-то отпало, что-то появилось, что-то изменилось
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Ривненский "Верес" сообщил об изменениях в графике спарринг-матчей на тренировочном зимнем сборе в Турции.
Игры против казахстанского "Кайсара" и узбекистанского "Насафа" не состоятся. Новыми соперниками ривненчан станут северомакедонский "Шкупи", норвежский "Гам-Кам" и украинская "Заря".
Также, изменилась дата проведения последнего спарринга на сборах. С латвийским "РФШ" украинцы встретятся 14-го февраля.
Обновленный календарь спаррингов:
- 02 февраля: "Единство" (Биело-Поле, Черногория)
- 03 февраля: "Шкупи" (Северная Македония)
- 08 февраля: "Гам-Кам" (Норвегия)
- 10 февраля: "Заря" (Украина)
- 13 февраля: "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова)
- 14 февраля: "РФШ" (Рига, Латвия)
Завтра, 2-го февраля "Верес" проведет матч с черногорским "Единством". Игра начнется в 12:00.
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Источник:Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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