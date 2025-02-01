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В календаре спаррингов Вереса произошло немало изменений

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Что-то отпало, что-то появилось, что-то изменилось

В календаре спаррингов Вереса произошло немало изменений

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Ривненский "Верес" сообщил об изменениях в графике спарринг-матчей на тренировочном зимнем сборе в Турции.

Игры против казахстанского "Кайсара" и узбекистанского "Насафа" не состоятся. Новыми соперниками ривненчан станут северомакедонский "Шкупи", норвежский "Гам-Кам" и украинская "Заря".

Также, изменилась дата проведения последнего спарринга на сборах. С латвийским "РФШ" украинцы встретятся 14-го февраля.

Обновленный календарь спаррингов:

  • 02 февраля: "Единство" (Биело-Поле, Черногория)
  • 03 февраля: "Шкупи" (Северная Македония)
  • 08 февраля: "Гам-Кам" (Норвегия)
  • 10 февраля: "Заря" (Украина)
  • 13 февраля: "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова)
  • 14 февраля: "РФШ" (Рига, Латвия)

Завтра, 2-го февраля "Верес" проведет матч с черногорским "Единством". Игра начнется в 12:00.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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