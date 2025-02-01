В календаре спаррингов Вереса произошло немало изменений

Ривненский "Верес" сообщил об изменениях в графике спарринг-матчей на тренировочном зимнем сборе в Турции.

Игры против казахстанского "Кайсара" и узбекистанского "Насафа" не состоятся. Новыми соперниками ривненчан станут северомакедонский "Шкупи", норвежский "Гам-Кам" и украинская "Заря".

Также, изменилась дата проведения последнего спарринга на сборах. С латвийским "РФШ" украинцы встретятся 14-го февраля.

Обновленный календарь спаррингов:

02 февраля: "Единство" (Биело-Поле, Черногория)

03 февраля: "Шкупи" (Северная Македония)

08 февраля: "Гам-Кам" (Норвегия)

10 февраля: "Заря" (Украина)

13 февраля: "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова)

14 февраля: "РФШ" (Рига, Латвия)

Завтра, 2-го февраля "Верес" проведет матч с черногорским "Единством". Игра начнется в 12:00.