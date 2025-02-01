Вице-президент Металлиста 1925: Через 10 лет я вижу несколько медалей УПЛ на нашей стене

Вице-президент "Металлиста 1925" Юрий Коротун поделился мыслями относительно будущего клуба и озвучил желаемые цели.

- В Украине довольно часто исчезают клубы, которые ранее были на ведущих ролях: те же "Днепр" Коломойского, "Днепр-1" Березы, "Карпаты" Дыминского и т.д. Не может ли случиться такое, что Владимир Носов потеряет интерес к футболу и проект "Металлист 1925" закроется?

- В жизни может произойти все, что угодно, но сейчас я не вижу никаких причин, чтобы об этом разговаривать. Владимир Носов точно приходил сюда не для того, чтобы потратить свои деньги и забыть о проекте "Металлист 1925". Я уверен в этом! Мы со своей стороны будем ему помогать.

Как бы мы себя не позиционировали, как диджитализированную, продвинутую команду, но без результата на поле трудно двигаться дальше. Будем делать все для этого. "Металлист 1925" - это надолго! Наш проект будет прославлять харьковский футбол много лет.

- Последний вопрос. Где вы видите "Металлист 1925" через 10 лет?

- Через 10 лет я вижу несколько медалей УПЛ на нашей стене. Это как минимум! Также хочется провести хотя бы 30 матчей в еврокубках в Харькове.