"Это класс игроков". Вернидуб прокомментировал поражение Кальмару

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб оценил выступление команды в спарринге против шведского "Кальмара" (0:2).

- Имеем такой результат сегодня. Какие выводы можно сделать после игры?

- На сборах такое случается. Да, сегодня проиграли. Мы играем двумя разными составами. Сначала наигрываешь одни связи, потом другие. Поэтому в каких-то моментах не хватает коммуникации, взаимопонимания. Допустили досадные ошибки в обороне, а также при выходе из защиты в атаку.

- "Кривбасс" имел немало моментов, но не реализовал. В чем причины?

- Это класс игроков. Нам надо улучшать этот компонент. Очень много работаем над ним, надо исправляться. Когда ты имеешь такие 100-процентные моменты - надо их забивать. А здесь получилось так: мы не забили - нам забили.

- Впереди два выходных. Они помогут команде перезагрузиться?

- Это отдых для ребят. Пока не имеем претензий к футболистам по работе. Отдохнем немного от тренировок и проанализируем ошибки, которые допускаем. Смотрим вперед с оптимизмом и надеемся на улучшение своей игры и индивидуальный рост каждого исполнителя. Уже потом - старт весенней части сезона и ребята должны это понимать.

- Какие ваши ожидания от заключительного этапа подготовки?

- Надеюсь, пройдем этот этап без травм и с хорошими эмоциями хорошо подготовимся к старту сезона.